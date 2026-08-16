Die libanesische Hisbollah-Miliz gilt als engster Verbündeter Teherans in der Region. Sie wird nach Angaben des US-Aussen- und -Finanzministeriums mit Waffen und Geld aus dem Iran unterstützt. Die Führung in Teheran hat Israel für den Fall von Angriffen auf die Hisbollah wiederholt mit Raketenbeschuss gedroht. Das Rahmenabkommen sah eigentlich auch vor, dass die USA und der Iran binnen 60 Tagen über Kernpunkte wie das iranische Atomprogramm oder die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte verhandeln. Rein rechnerisch lief die 60-Tage-Frist an diesem Wochenende ab. Vermittler Pakistan sowie mehrere Medien sprachen hingegen von Montag als Stichtag. Gegen die vereinbarte Waffenruhe und andere Punkte des Abkommens hatten beide Parteien in den vergangenen Wochen schon verstossen. Derzeit gibt es Bemühungen der Vermittler, die Waffenruhe zu verlängern.