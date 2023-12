Wie die NZZ am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe schreibt, sollen in der Signa European Invest Holding die Beteiligungen von Signa an Globus, Selfridges und der KaDeWe-Gruppe gebündelt sein. Vor einer Woche hatte bereits die ebenfalls im Warenhausbereich tätige Signa Retail Selection die Nachlassstundung bewilligt bekommen.