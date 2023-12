39 Projekte betroffen

Die Signa Development wurde 2014 gegründet. Ihren Sitz hat sie in Innsbruck. Der Gross Asset Value (GAV) lag per Ende 2022 bei rund 2,8 Milliarden Euro, so Gerhard Weinhofer von der Creditreform. Insgesamt umfasse das Immobilien-Portfolio 39 Projekte, das Unternehmen sei unmittelbar und mittelbar an 290 Gesellschaften beteiligt.