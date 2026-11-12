Das Veto der Weko hat das Bundesverwaltungsgericht mit dem Argument umgestossen, die Weko sei zu Unrecht von einer Kartellrechtsverletzung ausgegangen, da die Swisscom auf dem in diesem Fall relevanten Markt keine marktbeherrschende Stellung innehabe. Die Richter hoben auch die Busse von 18,4 Millionen Franken gegen die Swisscom auf.