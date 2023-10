Einen Monat nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko haben in dem nordafrikanischen Land am Montag die Jahrestagungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank begonnen. Bei dem Treffen in Marrakesch kommen Finanzministerinnen und Finanzminister, Vertreter der Finanzwirtschaft und der Entwicklungszusammenarbeit sowie der Notenbanken zusammen. Auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) nehmen teil.

09.10.2023 19:15