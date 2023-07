Im Weltraum-Wettlauf der Milliardäre will die Firma Blue Origin von Amazon -Gründer Jeff Bezos ihr Geschäft mit Starts ausserhalb der USA ausbauen. Das Unternehmen sei auf der Suche nach Partnerschaften und möglichen Zukäufen in Europa, sagte Unternehmenschef Bob Smith der "Financial Times" in einem am Montag veröffentlichten Interview. Für einen internationalen Startplatz werde noch nach einem geeigneten Standort gesucht. Bisher baute Blue Origin Startanlagen in Florida und Texas.

03.07.2023 17:35