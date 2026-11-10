Der Atmosphäre muss also auch aktiv CO2 entzogen werden. Dies geht zum einen über Massnahmen wie Aufforstung und zum anderen durch neuartige Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung, etwa mit Pflanzenkohle. Diese spielen bislang jedoch nur eine enorm kleine Rolle: «Neuartige CO2-Entnahmeverfahren glichen in einem ganzen Jahr gerade einmal die weltweiten fossilen CO2-Emissionen von 30 Minuten aus», sagt die Geografin und Mitautorin Julia Pongratz von der LMU München. Das Verringern der Emissionen müsse daher oberste Priorität bleiben. Gleichzeitig sei ein Ausbau der Technologien nötig.