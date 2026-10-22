Wegen einer kritischen Sicherheitslücke in der weit verbreiteten Programmiersprache PHP waren in vielen Bundesländern vorsorglich Webseiten zeitweise vom Netz genommen worden. Am Morgen waren manche Angebote wieder frei geschaltet, darunter viele Internetseiten in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auch in Thüringen sind seit dem späten Mittwochabend viele Seiten wieder online, darunter jene der Staatskanzlei, der Landespolizei und des Innenministeriums.