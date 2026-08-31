Das Sommerloch mache sich damit erneut im Schweizer Handelsregister bemerkbar, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Der der August gehöre traditionell zu den Monaten mit einer tieferen Gründungsaktivität. Dies zeige auch der Vergleich mit den vergangenen Jahren.
Mit Blick auf die einzelnen Branchen wurden im August vor allem Firmen in den Bereichen Handel, Bau und Beratung gegründet. Weitere stark vertretene Bereiche waren Handwerk und Sanitär sowie IT und Internet.
Ebenfalls rückläufig waren derweil die Löschungen im Handelsregister. Im August 2026 wurden 2487 Unternehmen gelöscht. Gegenüber Juli entspreche dies einem Rückgang von rund 23 Prozent. Im Vergleich zum August des Vorjahres liege die Zahl der Löschungen hingegen rund 18 Prozent höher.
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(AWP)