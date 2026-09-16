Zusammenarbeit mit anderen Ländern geplant

Ohne sich mit den Risiken auseinanderzusetzen, werde man niemals in der Lage sein, die Möglichkeiten der KI freizusetzen, betonte die Kommissionschefin. Dabei geht es um die sogenannten Frontier-Modelle, die sich an der «Grenze» des aktuell technisch Machbaren befinden. Sie entwickeln sich nicht mehr allein durch Programmierung weiter, sondern auch eigenständig durch Training. Die Kommissionschefin kündigte an, mit gleichgesinnten Partnern wie Kanada und dem Vereinigten Königreich in Bereichen wie Modellbewertung, Verifizierung, Frühwarnung und KI-Sicherheit zusammenzuarbeiten.