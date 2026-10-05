Die Zahl der Logiernächte sank im August 2026 gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent auf 4,88 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Bereits erste Schätzungen dazu hatten einen Rückgang in dieser Grössenordnung angezeigt. Die Übernachtungen mit Gästen aus dem Ausland gingen um 2,6 Prozent zurück und jene mit Schweizer Gästen nahmen um 1,5 Prozent ab.