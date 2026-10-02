SVP-Vizepräsidentin und Nationalrätin Céline Amaudruz aus Genf hatte sich nach dem Rücktritt von Ueli Maurer 2022 nicht zur Wahl gestellt. Dieses Mal könnte es sich die auch in der Deutschschweiz bekannte Politikerin anders überlegen. Amaudruz nimmt sich Zeit, um über eine mögliche Kandidatur als Nachfolgerin von Parmelin nachzudenken. «Das Wochenende dürfte lang werden», sagte sie in der Sendung «Forum» des Westschweizer Radios RTS.