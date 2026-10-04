Welche Frauen sind im Gespräch?

CÉLINE AMAUDRUZ: Die SVP-Vizepräsidentin und Nationalrätin aus Genf (Jahrgang 1979) hatte sich nach dem Rücktritt von Ueli Maurer 2022 nicht zur Wahl gestellt. Dieses Mal könnte es sich die auch in der Deutschschweiz bekannte Politikerin anders überlegen. Amaudruz nimmt sich Zeit, um über eine mögliche Kandidatur als Nachfolgerin von Parmelin nachzudenken. «Das ist eine Frage von wenigen Tagen», sagte sie in der Sendung «Forum» des Westschweizer Radios RTS am Tag der Rücktrittsankündigung von Parmelin. Die 47-Jährige stimmte zuletzt immer wieder entgegen der Fraktionslinie ab, etwa bei gesellschaftspolitischen Themen wie der Ehe für alle oder bei der Legalisierung der Eizellenspende.