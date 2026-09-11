Was am Roten Meer geschieht

«Zusammen mit den Folgen eines Super-El-Niños, durch den ebenso viele Menschen in Hunger abgleiten könnten und den drastischen Kürzungen internationaler Hilfsgelder droht eine Entwicklung, die in diesem und im kommenden Jahr mehr Menschen das Leben kosten wird», erklärte Frick, der vor weiteren Kürzungen warnte. El Niño ist ein alle paar Jahre natürlich vorkommendes Klimaphänomen, das auch die Wahrscheinlichkeit von Wetterextremen erhöht.