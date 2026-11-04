Was der Klimawandel mit Trinkwasser, Toiletten und Handhygiene zu tun hat, erklärte der WHO-Experte Frank Pega so: «Wir müssen von vornherein anerkennen, dass die sanitäre Grundversorgung äusserst anfällig für klimabedingte Gefahren ist», sagte der Gesundheitsökonom. Er wies auf das steigende Risiko von Überschwemmungen, Stürmen oder Trockenheit hin. Durch die Stärkung der Infrastruktur könnten Krankheiten wie Durchfall oder Lungenentzündung reduziert werden, sagte er.