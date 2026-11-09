Justizminister spricht von Einschüchterungsversuchen

Garcia sorgte bereits unmittelbar nach dem Wahlerfolg für Aufsehen, weil er an die Adresse der Republikaner sagte, sie sollten sich Anwälte besorgen. Jetzt verwies er bei CNN darauf, dass Trumps Sohn Don Jr. zur Hochzeit «hunderttausende» Dollar von einem russischen Oligarchen geschenkt bekommen habe. Dass der russische Unternehmer für Feiern am Rande der Hochzeit des Präsidentensohnes auf den Bahamas bezahlt hatte, war durch Medienberichte bekanntgeworden. Präsident Trump sagte danach, Don Jr. habe das Geld zurückgezahlt. Das Weisse Haus weist stets zurück, dass sich Trump oder dessen Familie im Umfeld der Präsidentschaft bereichert hätten.