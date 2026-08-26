Die Zeichen stehen weiter auf Eskalation

In Kanada stellt man sich auf kein baldiges Ende des Konflikts mit Trumps Regierung ein. «Wissen Sie, sehr kluge Leute haben gesagt, dass man mit einem schlechten Menschen kein gutes Geschäft machen kann. Und ich denke, diese Regel gilt auch hier», sagte Web Kinew, Premierminister aus der kanadischen Provinz Manitoba. «Er hat noch zwei Jahre im Amt. Wir sollten darauf vorbereitet sein, uns zwei Jahre lang mit ihm auseinanderzusetzen, und dann kehrt hoffentlich die Vernunft nach Amerika zurück.»