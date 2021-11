Wie bereite ich die Übertragung meiner Firma vor?

Eva Joss, Expertin für die Bewertung und Übertragung von Unternehmen bei Dimension SA, spricht über ihre Erfahrungen.

Womit sollte man beginnen?

Bei der Planung der Unternehmensnachfolge sollte der Eigentümer zuallererst einen Zeitrahmen und eine klare Strategie festlegen. Unternehmern, die sich noch nicht intensiver mit dieser Frage befassen konnten, empfehle ich in der Regel als Erstes eine umfassende Analyse, eine 360°-Ansicht.

Worin genau besteht diese 360°-Analyse für KMU?

Es handelt sich um eine vertrauliche Bewertung, mit deren Hilfe die künftige Übertragung geplant werden kann. Dazu gehört eine umfassende Analyse der finanziellen, rechtlichen und organisatorischen Aspekte im Zusammenhang mit der Nachfolge. Auch die konkreten Auswirkungen auf alle Beteiligten werden dabei ermittelt.

An wen richtet sich diese Analyse?

Sie richtet sich an Eigentümer, die sich über die Herausforderungen und die Vorgehensweise noch nicht im Klaren sind. Viele Geschäftsinhaber planen langfristig und stellen sich schon Fragen zur Übertragung ihrer Firma, wenn sie eine solche noch gar nicht in Betracht ziehen.

Wie genau läuft der Vorgang ab?

Zuerst führen wir ein mehrstündiges Gespräch mithilfe einer von uns erarbeiteten Checkliste, die auf unserer 25-jährigen Erfahrung bei der Beratung und Durchführung von Unternehmensnachfolgen beruht. Danach erstellen wir für den Besitzer eine Gesamtanalyse der aktuellen Lage des Unternehmens und des Managements sowie eine Schätzung des Unternehmenswertes, damit er sich erste konkrete Gedanken zur Nachfolge machen kann. Anhand dieser Daten kann er die nächsten Schritte planen. So erhält er auch einen Überblick über die verfügbaren Optionen und kann die Übertragung seines Unternehmens in aller Ruhe angehen. Das Schlüsselwort lautet «vorausplanen».



