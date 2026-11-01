Pläne für Fusion von Tesla und SpaceX

Musk Millionen flossen auch in andere Wahlkampf-Rennen quer durch die USA. Zuletzt versuchte er auch, seine Unterstützung für die Republikaner in der Öffentlichkeit zu begründen. Er sei besorgt, dass wenn die Demokraten in zwei Jahren den Präsidenten stellen und die Mehrheit in beiden Parlamentskammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat, halten sollten, dies das Ende der Demokratie in den USA bedeuten würde, schrieb Musk bei X. Denn die Partei würde unter anderem alle in den USA illegal lebenden Migranten zu Staatsbürgern erklären und das Oberste Gericht vergrössern, um dort schnell eine Mehrheit zu haben, behauptete er. Ob solche Angstszenarien helfen, mehr Anhänger der Republikaner zum Gang an die Wahlurne zu mobilisieren, wird sich in wenigen Tagen zeigen.