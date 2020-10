Die Coronakrise scheint noch lange nicht überwunden und so halten die meisten Notenbanken aktuell an ihrer äusserst expansiven Geldpolitik fest. Auch die Fiskalpolitik unterstützt den Kampf gegen einen pandemiebedingten Wirtschaftseinbruch mit grosszügigen Hilfspaketen in Milliardenhöhe. Diese Politik führt unter anderem zu steigenden Inflationserwartungen. Hinzu kommen weitgeäusserte Zweifel in Fachkreisen rund um das Thema Globalisierung - dabei war es gerade sie, die der wichtigste deflationäre Treiber in den letzten Jahrzehnten gewesen ist.

Anleger, die eine Inflation erwarten, können in Aktien investieren, die sich in einem Umfeld von steigenden Güter- und Konsumpreisen überdurchschnittlich gut schlagen. Preissteigerungen müssen grundsätzlich von den Konsumenten akzeptiert werden. Denn Unternehmen, wie beispielsweise Lebensmitteldetailhändler, reichen die höheren Einkaufspreise an ihre Kunden weiter. Bei den Gütern des täglichen Bedarfs ist dies einfacher als bei staatlich regulierten Wirtschaftszweigen oder sehr zyklischen Sektoren. Unternehmen, die über starke Marken und hohe Marktanteile verfügen, sind eher in der Lage von einer Inflation zu profitieren, da sie in der Regel eine hohe Preismacht haben.

Wir haben solche Unternehmen in einem Strukturierten Produkt vereint. Als Basis des zugrundeliegenden Aktienbaskets, haben wir internationale Unternehmen berücksichtigt, die sich in einem inflationären Umfeld voraussichtlich überdurchschnittlich gut schlagen werden. Nicht nur im Konsumbereich sind Unternehmen mit Preismacht zu finden, sondern auch im Industriesektor gibt es Unternehmen, an denen niemand vorbeikommt. So müssen vorgeschriebene Tests regelmässig durchgeführt werden und Wartungen von Maschinen oder Software-Updates können ebenfalls nicht aufgeschoben werden. Abgerundet wird der Basket durch Gold, das sehr eng mit den realen Zinsen korreliert und so als klassische Inflationsabsicherung zu sehen ist. Daher wird der Basket durch Aktien von Goldminen ergänzt. Nachfolgend die Produktdetails zum neu emittierten ZKB Tracker-Zertifikat auf einen Inflationsgewinner-Basket:

Produktdetails ZKB Tracker Zertifikat

Valor / ISIN: 56 678 093 / CH0566780935 / INFWIZ Emittentin: ZKB Zürich (AAA) Laufzeit: 3 Jahre Währung: CHF (währungsgesichert) Basiswert: Basket aus 20 gleichgewichteten Aktien aus den wichtigsten, globalen Indizes Sekundärmarkt: ab 23. Oktober börsentäglich von 09:15-17:15 Uhr via SIX Swiss Exchange handelbar Jährliche Gebühr: 0.35% p.a.

