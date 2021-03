Wie Startup-Investoren mit KI-Technologie ihre Entscheidungen steuern

Die Zahl von Investoren in der Startupszene steigt immer weiter an. Gleichzeitig bleibt die Zahl der Jungfirmen, die nach Geld suchen relativ stabil. Das bedeutet für Venture Capitalits mehr Konkurrenz und auch Kostendruck als früher. Penny Schiffer versucht mit ihrer Firma Raized.ai Investorinnen und Investoren mit einem KI-Tool dabei zu helfen, mit diesem Druck umzugehen.

Ihre Software scannt und sortiert alle neuen Startups, die in einem Markt entstehen und soll Investitionsentscheide erleichtern. Ein wichtiges Anliegen für sie: Investorenentscheidungen sollen weniger von bisherigen Entscheidungen und Biases geprägt sein und mehr Diversität bei geförderten Startups ermöglichen. Penny Schiffer kennt die Startupszene seit vielen Jahren auch aus Investorensicht. So arbeitete sie einige Zeit als Head of Startup Initiatives bei Swisscom.

