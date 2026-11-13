Bei einer Autoexplosion in Moskau ist nach offiziellen Angaben ein ehemaliger Berater des früheren ukrainischen Regierungschefs Nikolai Asarow verletzt worden. Es werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte das Ermittlungskomitee der Hauptstadt mit. Der Verletzte, Sergej Saworotny, sei ins Krankenhaus gebracht worden.