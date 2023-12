An der Grenze zwischen dem Libanon und Israel hat es Freitag wieder Gefechte gegeben. Die vom Iran unterstütze Hisbollah-Miliz im Libanon erklärte, am Nachmittag eine Gruppe «feindlicher Soldaten» im Grenzgebiet mit «angemessenen Waffen» angegriffen zu haben. Das israelische Militär teilte mit, ein verdächtiges Flugobjekt abgefangen zu haben. Es sei aus Richtung des Libanons auf israelisches Gebiet gelangt. Das Militär griff demnach ausserdem eine Terrorzelle an, die «im Libanon operierte». Ausserdem meldete Israel mehrfachen Beschuss aus dem Libanon. Zwei Geschosse seien abgefangen worden.

01.12.2023 17:30