Zeitgleich veröffentlichte der bewaffnete Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, in seinem Telegram-Kanal ein Propagandavideo, in dem ein Lager mit zahlreichen Raketen sowie Männer in Uniform zu sehen sind. Sie bestücken mehrere Raketenwerfer - im Hintergrund sind Sirenen zu hören. Am Ende ist in hebräischer Schrift zu lesen: «Tel Aviv wird brennen, bevor es befreit wird.»