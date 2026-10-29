Im Konflikt der USA mit dem Iran gilt die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus mittlerweile als ein zentraler Streitpunkt. Iranische Streitkräfte hatten in den vergangenen Wochen Angriffe auf Schiffe in der Region intensiviert.
Bereits am Morgen hatte die UKMTO ein brennendes Schiff in der Strasse von Hormus gemeldet. Dabei berief sie sich auf den Kapitän eines anderen Schiffes in der Nähe. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Die Meldung stammte nach Angaben der Behörde von der Küste vor dem Oman im Knick der Strasse von Hormus. Dort soll die US-Marine zuletzt Tanker durch die Meerenge begleitet haben./brd/DP/he
(AWP)