In der Strasse von Hormus soll erneut ein Tanker von einem Geschoss getroffen worden sein. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Seefahrt (UKMTO) berichtete, meldete der Sicherheitsbeauftragte einer Reederei, bei der Ausfahrt aus der Meerenge sei am Nachmittag ein unbekanntes Projektil in dem Schiff eingeschlagen. Zunächst gab es keine Informationen über mögliche Verletzte an Bord des Tankers oder eventuell auslaufendes Öl. Einzelheiten zur Herkunft des Schiffes nannte die Behörde nicht.