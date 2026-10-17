Wer demonstriert an diesem Samstag?

Neben Schülern und Studenten, die in den vergangenen Wochen bereits auf die Strassen gingen, wurden Menschen aus verschiedensten Bereichen erwartet, die ihre Unzufriedenheit etwa über die Sozialhilfe, die Löhne, die Entwicklung benachteiligter Viertel oder den Einsatz für den Klimaschutz und die Landwirtschaft zum Ausdruck bringen wollen. Mobilisiert worden war in den sozialen Medien unter dem Motto «On en a marre!» (Wir haben die Schnauze voll!) Auf Fernsehbildern und Fotos waren viele junge Leute zu sehen - und vereinzelt auch Demonstranten in gelben Warnwesten, wie während der Gelbwestenproteste 2018/2019.