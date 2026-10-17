Wer demonstriert an diesem Samstag?

Anders als sonst kamen die Protestaufrufe zu Demos und Aktionen nicht von den grossen Gewerkschaften, sondern aus den sozialen Medien. «On en a marre!» (wir haben die Schnauze voll!), lautet dort das Motto für die Proteste. Neben Schülern und Studenten, die in den vergangenen Wochen bereits auf die Strassen gingen, werden Menschen aus verschiedensten Bereichen erwartet, die Unzufriedenheit etwa mit der Sozialhilfe, den Löhnen, der Entwicklung benachteiligter Viertel oder dem Einsatz für den Klimaschutz zum Ausdruck bringen wollen.