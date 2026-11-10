Wie geht es nun weiter?

Wie schon Massies letzter Vorstoss dürfte auch der jetzige Antrag eher symbolischen Charakter haben: Denn bis der neue Kongress Anfang des nächsten Jahres zusammentritt, haben die Republikaner weiter die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Es ist unwahrscheinlich, wenn auch angesichts der heftigen Kritik an Hegseth nicht gänzlich ausgeschlossen, dass ein Amtsenthebungsverfahren Erfolg haben wird. Die Demokraten werden nach ihrem Wahltriumph bei den Midterms erst zu Beginn 2027 die Mehrheit in beiden Parlamentskammern übernehmen.