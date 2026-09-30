Im Münchner Wirecard-Prozess wollen die Verteidiger des früheren Vorstandschefs Markus Braun das seit fast vier Jahren laufende Verfahren noch auf den letzten Metern aushebeln. Brauns Anwältin Theres Krausslach forderte die Aussetzung des Prozesses und begründete das mit dem Recht Brauns auf ein faires Verfahren. Die Sachlage in dem Prozess habe sich «grundlegend geändert». Eine Aussetzung würde bedeuten, dass das seit Dezember 2022 laufende Verfahren um den mutmasslich grössten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte von vorn beginnen müsste. Das Gericht hingegen will eigentlich zum Ende kommen, der Vorsitzende Richter Markus Födisch kündigte eine schnelle Entscheidung der Kammer über den Aussetzungsantrag an.