Auch seine Profitabilitätsziele verschiebt der Konzern etwas nach hinten. So soll nun die Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigte Ebitda-Marge) bis Ende 2028 bei 20 Prozent herauskommen und bis Ende 2030 auf mehr als 20 Prozent klettern. Zuletzt wollte Evotec diese Schwellen jeweils schon bis zum Jahr 2028 beziehungsweise bis 2030 erreichen. Zuvor war sogar eine Marge von mehr als 20 Prozent bereits für 2028 angepeilt. Die bereits im Sommer gesenkten Ziele für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.