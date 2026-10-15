Zehn Jahre nach dem Brexit-Referendum hoffen viele deutsche und britische Unternehmen im Zuge der Überprüfung des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich auf Erleichterungen. Das ergab eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und der britischen Handelskammer in Deutschland (BCCG). 71 Prozent der Unternehmen wünschen sich von der britischen Regierung bessere Handelsbeziehungen, 73 Prozent von der Bundesregierung weniger Bürokratie.