Die «Allianz Stromabkommen Schweiz» legte am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Bern ihre Argumente dar.
Für die Schweiz seien klare Regeln für den Stromaustausch mit Europa entscheidend, teilte sie im Vorfeld des Anlasses mit. Ansonsten drohten höhere Kosten und Risiken für die Netzstabilität. Das Abkommen stärke zudem die Schweizer Wasserkraft und sei ein wichtiger Baustein für die Energiewende.
Das Stromabkommen mit der EU gilt als politisch umstritten. Die neu gegründete Allianz wünscht sich eine Umsetzung ohne zusätzliche nationale Regulierungen. Damit die Vorlage bei einer möglichen Volksabstimmung besteht, will die Allianz die Bevölkerung nun über die Vorteile des Abkommens aufklären.
(AWP)