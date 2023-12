Drei führende Forschungsinstitute haben ihre Prognosen für die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr deutlich gesenkt und die Politik kritisiert. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr um 0,3 Prozent erwartet das Leibnitz-Institut IWH in Halle für das kommende Jahr ein Plus von 0,5 Prozent. Das DIW in Berlin geht von einem Wachstum von 0,6 Prozent aus und das Münchner Ifo-Institut von 0,9 Prozent, wie aus den am Donnerstag vorgelegten Prognosen der Institute hervorgeht. Aber «wahrscheinlich ist die vorliegende Prognose zu optimistisch», fügte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser hinzu.

14.12.2023 14:53