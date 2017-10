31.10. Clariant: Umsatz/EBITDA Q3 Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dufry: Ergebnis Q3 (Conf. Call 13.00 Uhr) Feintool: Ergebnis Q3 Molecular Partners: ao GV (Zuwahl neue Verwaltungsräte) Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 U-blox: Analysten-Tag SNB: Ergebnis 9 Mte Autoneum: Medien- und Finanzanalystentag 01.11. Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2017 SNB Referat Fritz Zurbrügg: "Kredite, Schulden und Wachstum" FuW-Konferenz: Opportunities 2018 02.11. Credit Suisse: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) Swiss Re: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) Luzerner KB: Ergebnis Q3 Pargesa: Ergebnis Q3 Valiant: Ergebnis Q3 Seco: Konsumentenstimmungs-Index Q3 2017 BFS: Detailhandelsumsätze im September 2017 NZZ Real Estate Days (inkl. 3.11.) 03.11. KOF Beschäftigungsindikator BFS: Beherbergungsstatistik September 2017 06.11. PEH: Ergebnis H1 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2017 Swiss Payment Forum 2017 (inkl. 7.11.) 07.11. Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) Burckhardt: Ergebnis H1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung KOF Konjunkturumfragen vom Oktober SNB: Devisenreserven per Ende Oktober 2017 CSEM: Business Day 2017 (ab 09.30 Uhr) 08.11. Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 Barry Callebaut: Ergebnis + BMK 2016/17 Valora: aoGV zu Kapitalerhöhung etc. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 09.11. Zurich Insurance: Ergebnis Q3 Ascom: Analyst & Investor Day 2017 (ab 09.00 Uhr) Bobst: Analysten- und Medienkonferenz Lem: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Molecular Partners: R&D Day Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00/14.00 Uhr) Sunrise: Ergebnis Q3 Swiss: Verkehrszahlen Oktober 2017 Ypsomed: Ergebnis H1 2017/18, MK H1 McDonald's Suisse: MK mit Managing Director Jacques Mignault Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2017 SNB Referat Thomas Jordan: CFS Presidential Lectures Efficiency Club: Symposium 'Wie weiter' mit u.a. Sergio Ermotti, Patrik Gisel etc. 10.11. Richemont: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) 13.11. Novartis: R&D and Investor Update Sonova: Ergebnis + MK H1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2017 Europa Forum 14.11. PSP Swiss Property: Ergebnis Q3 Rapid Nutrition: GV MK IAZI: Trends und Fakten Immobilienmarkt Schweiz BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2017 Schweizer Medien: Service Public Konferenz 2017 15.11. Bâloise: Zwischenmitteilung Q3 Zurich Insurance: Investor Day Datacolor: Ergebnis 2016/17 (vollständig) Orascom DH: Ergebnis Q3 KOF Economic Forum: OECD Survey Switzerland 16.11. SNB Referat Andréa Maechler/Dewet Moser: Geldmarkt Apéro Swiss Innovation Forum 2017 17.11. Keine Termine vorhanden 20.11. Julius Bär: Interim Management Statement 10-Mte Lantern Fund Forum (inki. 21.11.) 21.11. EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 22.11. Comet: Investor Day Leonteq: aoGV zu neuem VR-Präsident SIX: ETF/ETP Roundtable 2017 23.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 2017/18 Moody's Insurance Conference 24.11. BFS: Produktions-, Auftrags-/Umsatzstatistik sekundärer Sektor Q3 2017 27.11. Aryzta: Trading Update Q1 BFS: Beschäftigungsbarometer im 3. Quartal 2017

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

(AWP)