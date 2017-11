27.11. Aryzta: Trading Update Q1 BFS: Beschäftigungsbarometer im 3. Quartal 2017 Zürcher Bankenverband: Präsentation Studie Bankfachspezialisten 2030 28.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 2017/18 Montana Tech: Ergebnis Q3 MK Julius Bär: Ausblick auf die globalen Finanzmärkte 2018 MK ZKB: Market Outlook 2018, BB Bioday 2017 29.11. UBS-Konsumindikator Oktober SGKB: MK Anlagetrends- und -schwerpunkte 2018 SNB: Finanzierungsrechnung 2016, CS-CFA Index November 30.11. Credit Suisse: Investor Day Seco: BIP Quartalsschätzungen Q3 2017 KOF Konjunkturbarometer BFS: Detailhandelsumsätze im Oktober 2017 MK UBS: Year Ahead 2018 MK Blackrock: 'Finanzmärkte 2018 - Chancen und Risiken' 01.12. New Venturetec: GV (11.45 Uhr) BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2017 04.12. Keine Termine vorhanden 05.12. MK CS: Sorgenbarometer 2017 BFS: Beherbergungsstatistik Oktober 2017 und Sommersaison 06.12. 5EL: ao GV Dormakaba: Capital Market Day BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2017 07.12. Aryzta: GV (11.00 Uhr MEZ) Datacolor: GV (09.30 Uhr) Schaffner: Ergebnis 2016/17, BMK 2016/17 Seco: Arbeitsmarktdaten November 2017 SNB: Devisenreserven per Ende November 2017 08.12. Varia US: aoGV (Kapitalerhöhung und Bardividende) Uni St. Gallen: Stromtagung 2017 11.12. Swiss: Verkehrszahlen November 2017 12.12. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2017 AMS: Analyst and investor day Glencore: Investor Update Call 2017 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 13.12. Barry Callebaut: GV (14.30 Uhr) Roche: Webcast/Conf. Call: 'Post ASH 2017' EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 14.12. SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (MK 10.00 Uhr) KOF Konjunkturprognose, Winter BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2017 Pictet: Market Outlook 2018 15.12. SNB: Direktinvestitionen 2016 18.12. KOF Consensus Forecast 19.12. Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember 2017 20.12. Axpo: Ergebnis 2016/17 (inkl. BMK) 21.12. EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 22.12. KOF Konjunkturbarometer, SNB: Zahlungsbilanz und Auslandvermögen Q3

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

mk

(AWP)