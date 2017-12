04.12. Keine Termine vorhanden 05.12. MK CS: Sorgenbarometer 2017 BFS: Baupreisstatistik BFS: Beherbergungsstatistik Oktober 06.12. 5EL: ao GV Dormakaba: Capital Market Day economiesuisse: MK 'Wirtschaftslage und Ausblick 2017' BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 07.12. Aryzta: GV (11.00 Uhr) Datacolor: GV (09.30 Uhr) Schaffner: BMK 2016/17 BAK Economics: BIP Prognose Schweiz Roche: Webcast/Conf. Call: 'ESMO IO 2017' Seco: Arbeitsmarktdaten November SNB: Devisenreserven per Ende November MK Arbeitgeberverband: 'Schweizer Arbeitsmarkt im Brennpunkt' 08.12. Varia US: aoGV (Kapitalerhöhung und Bardividende) Uni St. Gallen: Stromtagung 2017 11.12. Swiss: Verkehrszahlen November SKS: MK Konsumentenagenda 2018 12.12. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November Glencore: Investor Update AMS: Analyst and Investor Day EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung MK CS: Monitor Schweiz zum Thema Tourismus 13.12. Barry Callebaut: GV Roche: Webcast/Conf. Call: 'Post ASH 2017' EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis EFG Asset Management: "2018 Outlook - Schweiz am Zinswendepunkt?" 14.12. CKW: BMK 2016/17 SNB: MK Geldpolitische Lagebeurteilung KOF Konjunkturprognose Winter BFS: Produzenten- und Importpreisindex November MK Willis Towers Watson: SLI Benchmarking Studie 2017 Pictet: Market Outlook 2018 15.12. SNB: Direktinvestitionen 2016 18.12. KOF Consensus Forecast 19.12. Seco: Konjunkturprognosen Dezember 20.12. Axpo: BMK Ergebnis 2016/17 21.12. EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 22.12. KOF Konjunkturbarometer SNB: Zahlungsbilanz und Auslandvermögen Q3 25.12. Weihnachten: Börse SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 26.12. 2. Weihnachtstag: Börse SIX geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst 27.12. UBS-Konsumindikator November CS-CFA Index Dezember 28.12. Keine Termine vorhanden 29.12. Keine Termine vorhanden

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

cf

(AWP)