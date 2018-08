07.08. BCGE: Ergebnis H1 Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) BCGE: MK H1 Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf Call 13.00 Uhr) SNB: Devisenreserven Juli 2018, KOF Konjunkturumfragen vom Juli 08.08. Vifor Pharma: Ergebnis H1 Obseva: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.30 Uhr) Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) Glencore: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) 09.08. Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) Zurich Insurance: Ergebnis H1 Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Lastminute.com: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Orell Füssli: Ergebnis H1 SPS: Ergebnis H1, MK H1 Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Swiss: Verkehrszahlen Juli 2018 travailsuisse: MK Lohnherbst 2018 Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2018 10.08. Berner KB: Ergebnis H1 Conzzeta: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) 11.08. Ems-Chemie: GV (10.30 Uhr) 13.08. Clientis AG: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2018 14.08. Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) Straumann: Ergebnis H1, MK H1 Tornos: Ergebnis H1 Arbonia: Ergebnis H1 Basilea: Ergebnis H1 Elma: Ergebnis H1 Orascom DH: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2018 15.08. Kudelski: Ergebnis H1, MK Ergebnis H1 SNB: Präsentation der neuen 200-Franken-Note (MK) VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Zur Rose: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) SGKB: Ergebnis H1, MK H1 16.08. Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Ascom: Ergebnis H1, MK H1 Bank Linth: Ergebnis H1, Sommer-Mediengespräch Bell: Ergebnis H1 Cicor: Ergebnis H1 Comet: Ergebnis H1, MK H1 Meyer Burger: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Phoenix Mecano: Ergebnis H1 Tecan: Ergebnis H1 Schweizer Online Marketing Konferenz 17.08. Schindler: Ergebnis H1 Cham Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Gurit: Ergebnis H1 PSP Swiss Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Schweiter: Ergebnis H1, MK H1 20.08. Alpine Select: Ergebnis H1 Metall Zug: Ergebnis H1 21.08. Huber + Suhner: Ergebnis H1, MK Ergebnis H1 Implenia: Ergebnis H1 Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00) Luzerner KB: Ergebnis H1 Schlatter: Ergebnis H1 Siegfried: Ergebnis H1 Thurgauer KB: Ergebnis H1, MK H1 VP Bank: Ergebnis H1 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2018, MK CS 'Berufliche Vorsorge': Kapital oder Rente? 22.08. Bossard: Ergebnis H1 (detailliert) Feintool: Ergebnis H1 New Value: GV (10.00 Uhr) Orior: Ergebnis H1 Repower: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Sensirion: Ergebnis H1 Raiffeisen: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Von Roll: Ergebnis H1 23.08. BCV: Ergebnis H1 LLB: Ergebnis H1 Peach Property: Ergebnis H1 Perrot Duval: Ergebnis 2017/18 (ausführlich) SFS: Investor Day Sunrise: Ergebnis Q2 BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sekundärer Sektor im Q2 FuW-Forum: Vision Finanzplatz Schweiz #10 24.08. Adval Tech: Ergebnis H1 Bachem: Ergebnis H1 Coltene: Ergebnis H1, MK H1 Meier Tobler: Ergebnis H1 Mobilezone: Ergebnis H1 Nebag: Ergebnis H1 U-blox: Ergebnis H1 ZKB: Ergebnis H1 Baumgartner: Ergebnis H1 Meier Tobler: MK H1 27.08. Alpiq: Ergebnis H1 KTM Industries: Ergebnis H1 Schwyzer KB: Ergebnis H1 Alpiq: MK H1 28.08. Bâloise: Ergebnis H1 Allreal: Ergebnis H1, MK H1 Flughafen Zürich: Ergebnis H1 Medartis: Ergebnis H1 Valartis: Ergebnis H1 Tamedia: Ergebnis H1 Vetropack: Ergebnis H1 BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 2018 BFS: Parahotellerie im 2. Quartal 2018 29.08. Emmi: Ergebnis H1 Intershop: Ergebnis H1 MK Swiss Life zu Themen Wachstum, Inflation und Notenbanken, CS-CFA Index August 30.08. Givaudan: Investoren-Konferenz Bque Pr Rothschild: Ergebnis H1 Hochdorf: Ergebnis H1 Investis: Ergebnis H1 Molecular Partners: Ergebnis H1 Varia US: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer 31.08. Addex: Ergebnis H1 Edisun Power: Ergebnis H1 IVF Hartmann: Ergebnis H1 Plazza: Ergebnis H1 Zug Estates: Ergebnis H1 economiesuisse: Tag der Wirtschaft 2018 (10.00 bis 14.30 Uhr) 03.09. Hiag Immobilien: Ergebnis H1 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2018 Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2018

