29.08. Emmi: Ergebnis H1 Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Jungfraubahn: Ergebnis H1 Salt: Ergebnis H1 MK Swiss Life zu Themen Wachstum, Inflation und Notenbanken CS-CFA Index August 30.08. Givaudan: Investoren-Konferenz Bque Pr Rothschild: Ergebnis H1 Hochdorf: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Molecular Partners: Ergebnis H1 Schweiz Tourismus: MK Lancierung Herbstkampagne SwissBanking: MK Bankenbarometer 2018 Varia US: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer CS: MK zu Schweizer KMU-Wirtschaft 2018 31.08. Addex: Ergebnis H1 CFT: Ergebnis H1, MK H1 Edisun Power: Ergebnis H1 IVF Hartmann: Ergebnis H1 Plazza: Ergebnis H1 Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Economiesuisse: Tag der Wirtschaft 2018 (10.00 bis 14.30 Uhr) 03.09. Hiag Immobilien: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2018 Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2018 MK zu Lancierung Cybersecurity-Schnelltest für KMU 04.09. Helvetia: Ergebnis H1, MK H1 Messe Schweiz: Ergebnis H1 Santhera: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr), MK H1 BKW: Ergebnis H1 IBM (Schweiz): MK: 'Ist Sicherheit .... eine Illusion' SIX Group AG: Ergebnis H1 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2018 6. Swiss Green Economy Symposium 05.09. Logitech: GV EEII: Ergebnis H1 Villars: Ergebnis H1 06.09. Romande Energie: Ergebnis H1 Raiffeisen: MK zu Lancierung eines Vorsorgebarometers Seco: BIP Quartalsschätzungen Q2 2018 BFS: Touristische Beherbergung Juli 2018 SNB Referat Fritz Zurbrügg: '10 Jahre nach dem Sturm" Service-Public-Konferenz 2018 07.09. Seco: Arbeitsmarktdaten August 2018 SNB: Devisenreserven August 2018 VR-Symposium 2018 (13.15 bis 17.00 Uhr) 10.09. Richemont: Trading Update Q1, GV (10.00 Uhr) Swiss Re: MK am Branchentreffen in Monte Carlo Tag der Nahrungsmittelindustrie 11.09. Partners Group: Ergebnis H1 Dormakaba: Ergebnis 2017/18, BMK 2017/18 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2018 Poenina: Ergebnis H1, MK H1 Swiss: Verkehrszahlen August 2018 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung FuW Conference: Mergers & Acquisitions 2018 12.09. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 13.09. Roche: Webcast Virtual Late Stage Pipeline Asmallworld: Ergebnis H1 BFW: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) CPH: Investorentag Newron: Ergebnis H1 SHL: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2018 Schweiz. Reise-Verband SRV: MK zu Reisegeschäft 2017/18 14.09. Aevis: Ergebnis H1 Coltene: aoGV zu Kapitalerhöhung 17.09. Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) BVZ: Ergebnis H1 Wisekey: Ergebnis H1 18.09. Crealogix: Ergebnis 2017/18 19.09. Adecco: Investor Day Vaudoise: Ergebnis H1 Seco: Konjunkturprognosen vom September 2018 20.09. Perrot Duval: GV (11.00 Uhr) SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung Lalique: Ergebnis H1 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2018 55. SMG Forum (ab 13.00 Uhr) 21.09. Spice Private: Ergebnis H1 24.09. Lonza: Capital Markets Day (bis 26.9) SNB: Zahlungsbilanz Q2 25.09. KOF Consensus Forecast

