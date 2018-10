10.10. Bossard: Umsatz Q3 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2018 Swiss: Verkehrszahlen September 2018 11.10. Keine Termine vorhanden 12.10. Avenir Suisse: MK zum Thema Investitionskontrollen travailsuisse: MK zu Studie über Arbeitsbedingungen in der Schweiz 15.10. Post: MK Halbzeitbilanz Umbau Postnetz BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2018 MK SMP (Milchproduzenten): Nachfolgelösung Schoggigesetz 16.10. Clariant: ao GV (Zuwahl von Sabic-Vertretern in den VR) Sonova: Investors Day (09.00 bis 15.00 Uhr) 17.10. Roche: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Temenos: Ergebnis Q3 18.10. Kühne + Nagel: Ergebnis Q3 Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) Novartis: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Inficon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) BAK Economics: Herbstprognose-Tagung 2018 SHL: ao GV EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2018 19.10. BB Biotech: Ergebnis Q3 22.10. AMS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 23.10.) 23.10. Logitech: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.30 Uhr) Schindler: Ergebnis Q3 Datacolor: Ergebnis 2017/18 Dormakaba: GV (15.00 Uhr) GAM: Zwischenbericht Q3 Idorsia: Ergebnis Q3 AMS: Ergebnis Q3 (Conf. Call) Gurit: Ergebnis Q3 MK Sandoz: Biosimilars 24.10. Zur Rose: Trading Update Q3 (14.00 Uhr) 25.10. ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) Lonza: Business-Update Q3 Sika: Umsatz 9 Monate UBS: Ergebnis Q3, Investor Update Bucher: Umsatz Q3 Huber + Suhner: Umsatz Q3 Panalpina: Ergebnis Q3 Sulzer: Bestellungseingang 9 Mte VAT: Trading update Q3 HBM: Ergebnis H1 Digitaltag 2018, NZZ: Swiss International Finance Forum SIFF 2018 26.10. LafargeHolcim: Ergebnis Q3 CFT: Ergebnis Q3 Glencore: Produktionsreport Q3 Komax: Investorentag (10.00 bis 14.15 Uhr) Landis+Gyr: Ergebnis H1 Schweizer KMU-Tag 29.10. Crealogix: GV (16.30 Uhr) Glarner KB: Ergebnis Q3 Smart Business Day 2018 30.10. Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) Feintool: Umsatz Q3 Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 Straumann: Ergebnis Q3 Burckhardt: Ergebnis H1 Oerlikon: Ergebnis Q3 Swiss: Finanzergebnis 9 Mte 2018 KOF Konjunkturbarometer, MK Vorstellung Madaster Online-Plattform für Bau- und Immobiliensektor 31.10. Clariant: Umsatz/EBITDA 9 Mte Pargesa: Ergebnis Q3 Rapid Nutrition: Ergebnis 2017/18 SNB: Ergebnis 9 Mte Newron: R&D Day CS-CFA Index Oktober 01.11. Credit Suisse: Ergebnis Q3 Swiss Re: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 08.30 Uhr) Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) Molecular Partners: Q3 Management Statement Vontobel: Kundenvermögen Q3 Aryzta: GV Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Oktober) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2018 Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2018 NZZ Real Estate Days 2018 (inkl. 2.11.) 02.11. Luzerner KB: Ergebnis Q3 KOF Beschäftigungsindikator, BFS: Detailhandelsumsätze September 2018 BFS: Touristische Beherbergung September 2018 05.11. Dufry: Ergebnis Q3 New Venturetec: Ergebnis 2017/18 Titlisbahnen: MK Vorstellung Projekt Titlis 3020 Obseva: Ergebnis Q3 Swiss Payment Forum 2018 (inkl. 6.11.) 06.11. Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 11.00 Uhr) Lem: Ergebnis H1 PEH: Ergebnis H1 Ypsomed: Ergebnis H1 2018/19 Klingelnberg: Ergebnis H1 2018/19 KOF Konjunkturumfragen vom Oktober Swiss Marketing Forum 2018 (inkl. 7.11.)

