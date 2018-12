03.12. Glencore: Investor Update (Conf. Call 14.00 Uhr) BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2018 Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2018 04.12. economiesuisse: MK Wirtschaftslage und konjunktureller Ausblick Orell Füssli: MK zum Stand der Ausrichtung des Unternehmens Siemens: MK Building Technologies BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2018 05.12. Zurich Insurance: Investor Day 2018 BFW: ao GV zu Kapitalherabsetzung Datacolor: GV (09.30 Uhr) Landis+Gyr: Investorentag 06.12. Molecular Partners: R&D Day Schaffner: Ergebnis 2017/18, BMK 2017/18 Fundamenta Real Estate AG: 1. Handelstag an SIX MK Swiss Banking: Investment Management Studie BFS: Touristische Beherbergung Oktober/Sommersaison 2018 MK UBS: Year Ahead 2019 MK Julius Bär: Ausblick auf Finanzmärkte 2019 MK Pictet: Market Outlook 07.12. Obseva: R&D Investor Day (15 bis 18 Uhr MEZ) SNB: Devisenreserven November 2018 Geneva Summit on Sustainable Finance 10.12. SHL: ao GV u.a. zu VR-Wahlen Seco: Arbeitsmarktdaten November 2018 MK Manpower: Ausblick Arbeitsmarkt 2019 11.12. CKW: BMK 2018 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2018 CKW: Ergebnis 2017/18 Leclanché: aoGV zu Kaptalerhöhung, neuem VR-Präsident Santhera: aoGV zu Kapitalerhöhung Swiss: Verkehrszahlen November 2018 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 12.12. Credit Suisse: Investor Day Axpo: Ergebnis 2017/18, BMK 2017/18 Barry Callebaut: GV EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 13.12. KOF Konjunkturprognos Winter 2018/19 BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2018 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK 10.00) 14.12. Keine Termine vorhanden 17.12. Keine Termine vorhanden 18.12. Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember 2018 KOF Consensus Forecast MK CS: Folgen von EU-Beitritt für Hochpreisinsel Schweiz 20.12. Perrot Duval: Ergebnis H1 2018/19 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2018 21.12. Keine Termine vorhanden 24.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 25.12. SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 26.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 27.12. CS-CFA Index Dezember 28.12. KOF Konjunkturbarometer

(AWP)