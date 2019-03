26.03. Schindler: GV (14.30 Uhr) Implenia: GV (09.30 Uhr) SPS: GV (16.00 Uhr) Avaloq Group AG: Ergebnis 2018 (Conf Call 10.00 Uhr) KTM Industries: Definitives Ergebnis + Dividende 2018 Migros: BMK 2018 SwissBanking: MK zur Publikation des Cloud-Leitfadens Switzerland Global Enterprise: Aussenwirtschaftsforum 2019 (ab 12.15 Uhr) KOF Consensus Forecast MK ZKB: Immobilienmarkt Schweiz FuW-Forum: Blockchain in Financial Services 2019 Photovoltaik-Tagung 2019 (inkl. 27.03.) 27.03. Leonteq: GV (10.30 Uhr) Meier Tobler: GV (16.00 Uhr) Vaudoise: Ergebnis 2018 + BMK Aéroport International de Genève: BMK 2018 CS-CFA Index März KOF: Konjunkturprognose Frühjahr (inkl. MK) Finance Forum Liechtenstein (ab 13.30 Uhr) X.Days 2019 - Thema digitale Transformation (inkl. 28.3.) 28.03. Givaudan: GV (10.30 Uhr) Autoneum: GV (16.30 Uhr) Jungfraubahn: Ergebnis 2018 + BMK Zehnder: GV (16.30 Uhr) Inficon: GV (11.00 Uhr) Investis: Ergebnis 2018 (Conf. Call 10.00 Uhr) Ruag: BMK 2018 MK Handel Schweiz: Quadratur des Aussenhandels-Kreises SNB Referat Andréa Maechler: Geldmarkt Apéro 29.03. Perfect Holding: Ergebnis 2018 Valora: GV (09.30 Uhr) Aevis: Ergebnis 2018 (Conf. Call 10 Uhr) Also: GV (14.30 Uhr) Cosmo: Ergebnis 2018 + BMK Energiedienst: GV (16.00 Uhr) KOF Konjunkturbarometer SNB: Repo-Tagung (ab 08.30 Uhr) 01.04. Clariant: GV (10.30 Uhr) Belimo: GV (17.30 Uhr) BFS: Detailhandelsumsätze Februar 2019 Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2019 EFD: MK Länderexamen IWF 02.04. Swisscom: GV (13.30 Uhr) Medartis: Ergebnis 2018 Mobimo: GV (17.00 Uhr) Vontobel: GV (17.30 Uhr) Newron: GV (10.00 Uhr) WEKO : Jahres-Medienkonferenz BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2019 MK KPMG: Swiss Tax Report 2019 Willis Tower Watson: Studie CEO-Vergütung SLI-Unternehmen Asut: IoT-Konferenz 03.04. Geberit: GV (16.30 Uhr) Zurich Insurance: GV (14.15 Uhr) Sulzer: GV (10.00 Uhr) Varia US: Ergebnis 2018, BMK 2018 Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2018 Post: Neuer CEO stellt sich vor (MK) Swissgrid: BMK 2018 04.04. Bobst: GV (17.00 Uhr) Coltene: Ergebnis 2018, BMK 2018 Intershop: GV Mobilezone: GV (10.30 Uhr) PSP Swiss Property: GV (15.00 Uhr) Rieter: GV (16.30 Uhr) FINMA: Jahres-MK 2019 BFS: Touristische Beherbergungen Februar 2019 MK Homegate: Präsentation Studie Wohnungsmarkt Innovationsforum Energie 05.04. Forbo: GV (15.00 Uhr) Ems-Chemie: Umsatz Q1 Panalpina: ao GV (one share - one vote) Rigi-Bahnen AG: BMK 2018 Straumann: GV (09.00 Uhr) Tamedia: GV (15.00 Uhr) SNB: Devisenreserven März 2019 08.04. Bossard: Umsatz Q1 + GV (16.00 Uhr) BLKB: PS-Versammlung Evolva: GV (15.00 Uhr) 09.04. Givaudan: Umsatz Q1 Sika: Umsatz Q1, GV Kudelski: GV (14.00 Uhr) Mobiliar: BMK 2018 Oerlikon: GV (14.30 Uhr) Valartis: Ergebnis 2018 VZ Holding: GV (10.00 Uhr) Zug Estates: GV (11.00 Uhr) Alcon AG: Erster Handelstag SIX Gurit: Umsatz Q1, GV (16.30 Uhr) Orascom DH: Ergebnis 2018 Volg Konsumwaren AG: BMK 2018 Seco: Arbeitsmarktdaten März 2019 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (optional) 10.04. Julius Bär: GV (10.00 Uhr) Ascom: GV (14.00 Uhr) Bachem: GV Basilea: GV (14.00 Uhr) Edisun Power: Ergebnis 2018 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2019 Huber + Suhner: GV (17.00 Uhr) SFPI: GV Sunrise: GV (10.30 Uhr) Tornos: GV (15.00 Uhr) Ringier: BMK 2018 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (optional) 11.04. Nestlé: GV (14.30 Uhr) Barry Callebaut: Ergebnis H1, MK H1 Emmi: GV (16.00 Uhr) Hiag Immobilien: GV Kardex: GV Orior: GV (10.00 Uhr) Romande Energie: Ergebnis 2018 SIG Combibloc: GV (14.30 Uhr) Fundamenta: GV Poenina: Ergebnis 2018 Schweiter: GV (10.30 Uhr) Swiss: Verkehrszahlen März MK CS: Private Altersvorsorge - Mind the Gap 12.04. Allreal: GV Arbonia: GV Asmallworld: GV Hochdorf: GV Polyphor: GV (14.00 Uhr) Titlisbahnen: GV Luzerner KB: Ergebnis Q1 15.04. Conzzeta: Trading Update Q1 Burkhalter: Ergebnis 2018 + BMK 2018 Calida: GV Luzerner KB: GV (18.00 Uhr) BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2019 16.04. Adecco: GV Barry Callebaut: Investorentag Cicor: GV Conzzeta: GV (16.30 Uhr) IVF Hartmann: GV Komax: GV Molecular Partners: GV (14.00 Uhr) Temenos: Ergebnis Q1 VAT: Trading update Q1 Alpine Select: Ergebnis 2018 Tecan: GV 17.04. Roche: Umsatz Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Swiss Re: GV Bank Linth: GV Bucher: GV (15.30 Uhr) BVZ: GV Cembra: GV (14.00 Uhr) GAM: Ergebnis Q1 Georg Fischer: GV Plazza: GV (10.00 Uhr) Siegfried: GV Sulzer: Bestellungseingang Q1 Walliser KB: GV (18.00 Uhr) Zur Rose: Trading Update Q1 Inficon: Ergebnis Q1 Lalique: Ergebnis 2018 Panalpina: Ergebnis Q1 18.04. Lonza: Business Update Q1 + GV (10.00 Uhr) Nestlé: Umsatz Q1 Idorsia: Ergebnis Q1 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2019 19.04. Karfreitag - Kein AWP-Dienst 22.04. Ostermontag - Eingeschränkter AWP-Dienst

