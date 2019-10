28.10. Swiss Life: MK zur Entwicklung der Bahnhofstrasse-Immobilien Crealogix: GV (16.30 Uhr) 29.10. Feintool: Ergebnis Q3 Landis+Gyr: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 Rieter: Auftragseingang 9 Mte (Conf. Call 9.00 Uhr) SIG Combibloc: Ergebnis Q3 Straumann: Ergebnis Q3 (Webcast 09.30 Uhr) Swiss: Ergebnis 9 Monate KOF Tourismusprognosen 30.10. Clariant: Umsatz/EBITDA Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) Credit Suisse: Ergebnis Q3 (Conf. Call 8.00 Uhr), MK Meyer Burger: aoGV zu Sentis-Antrag VR KOF Konjunkturbarometer CS-CFA Index Oktober 31.10. Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) Swiss Re: Kennzahlen 9Mte (Conf. Call 8.30 Uhr) Swisscom: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) Molecular Partners: Q3 Management Statement Pargesa: Ergebnis Q3 The Native: Ergebnis H1 SNB: Ergebnis Q3 MK UBS: Präsentation Studie zu Vorsorge und Wohneigentum SNB: Referat Thomas Jordan, Möglichkeit und Grenzen der Geldpolitik NZZ Real Estate Days (inkl. 1.11.) 01.11. BFS: Detailhandelsumsätze September BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober MK Seco: Erster Bericht zum Vollzug der Stellenmeldepflicht 04.11. UBS/PwC Billionaires Report Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Oktober) BFS: Touristische Beherbergungen September KOF Beschäftigungsindikator 05.11. Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 11.00 Uhr) Dufry: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00) Burckhardt: Ergebnis H1 2019/20 Lem: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Luzerner KB: Ergebnis Q3 Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Ypsomed: Ergebnis H1 2019/20 06.11. Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 Barry Callebaut: Ergebnis 2018/19, BMK 2018/19 PEH: Ergebnis H1 Vontobel: Business Update Q3 KOF Konjunkturumfragen vom Oktober NZZ Swiss International Finance Forum 2019 (SIFF) SIX Innovation Day 07.11. SGS: Investor Day (bis 9.11.) Zurich Insurance: Update 9Mte Ascom: Investor Day (09.00 - 11.30 Uhr) Handel Schweiz: Die multiplen Realitäten im digitalen Handel LM Group: Trading and 2019 Guidance Update Novavest: aoGV (9.00 Uhr; Kapitalerhöhung/Wechsel an SIX) Valiant: Ergebnis 9 Mte Varia US: Ergebnis Q3 SNB: Devisenreserven Oktober 9. Retail Forum Switzerland 08.11. Richemont: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) Bobst: Analysten- und Medienkonferenz Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2019 11.11. Obseva: Ergebnis Q3 Swiss Payment Forum (inkl. 12.11.) 12.11. Edisun Power: ao GV zu Kapitalerhöhung Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2019 Klingelnberg: Ergebnis H1 PSP Swiss Property: Ergebnis Q3 Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) SIG Combibloc: Capital Markets Day Swiss: Verkehrszahlen Oktober EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung MK IAZI: Trends, Fakten und Prognosen für den Immobilienmarkt Schweiz 13.11. Bâloise: Update Q3 Orascom DH: Ergebnis 9M Sunrise: Ergebnis Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Asut-Kolloquium: Thema Mobilität Swiss Re: Makro-Outlook 2020 mit Chief Economist (11.00 Uhr) 14.11. Zurich Insurance: Investor Day 2019 Aryzta: GV BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober SNB: Referat Andréa Maechler 15.11. Datacolor: Ergebnis 2018/19 (Details, Dividende etc.) New Value: Ergebnis H1 2019/20 18.11. Keine Termine vorhanden 19.11. Alcon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 20.11., 14.00 Uhr) Julius Bär: Interim Management Statement Sonova: Ergebnis H1 2019/20 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober KOF Gesundheitsausgaben 20.11. Alcon: Conf. Call Q3 U-blox: Analystentag 21.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 2019/20 Comet: Investor Day BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor Q3 Swiss Innovation Forum 2019 22.11. Keine Termine vorhanden

