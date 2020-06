02.06. Burckhardt: Ergebnis 2019/20 (Webcast 14.30 Uhr) Montana Tech: Ergebnis Q1 Glencore: GV BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze April 2020 Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2020 03.06. AMS: GV (12.00 Uhr) Cassiopea: Investor-Call zur Kapitalerhöhung Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1 BAK: BIP-Prognose 04.06. Orior: GV Polyphor: GV SwissBanking: MK zu Sustainable Finance (virtuell) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2020 05.06. PEH: Ergebnis 2019/20 SUVA: BMK 2019 Schweiz Tourismus: MK zu Sommer2020 etc. (virtuell) 08.06. Axpo: Ergebnis H1 2019/20 The Native: Ergebnis 2019 BFS: Touristische Beherbergungen April 2020/Wintersaison SNB: Devisenreserven Mai 2020 09.06. Addex: GV Lem: GV Walliser KB: GV Obseva: GV (10.30 Uhr) Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2020 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 10.06. ABB: CEO first perspectives EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 11.06. Sonova: GV Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2020, GV KPMG: MK zu Sustainable Finance 12.06. Ina Invest: Erstkotierung an SIX Swiss Exchange 15.06. Orascom DH: Ergebnis Q1 BFS: Parahotellerie im Q4 und GJ 2019 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2020 16.06. Eastern Property: GV Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2020 KOF Konjunkturprognose Sommer 17.06. Klingelnberg: Ergebnis 2019/20 Züblin: GV 18.06. Achiko ltd: GV (6.30 Uhr) SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2020 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2020 BFS: Baupreisindex im April 2020 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) 19.06. Groupe Minoteries: GV Relief: GV 22.06. HBM: GV SNB: Zahlungsbilanz Q1 23.06. EEII: GV KOF Consensus Forecast 24.06. Alpiq: GV Carlo Gavazzi: Ergebnis 2019/20 CI Com: GV CS-CFA Index Juni 25.06. Zwahlen et Mayr: GV SNB: Banken in der Schweiz 2019 26.06. Perfect Holding: GV Varia US: GV IGEA Pharma: GV 29.06. Clariant: GV SF Urban: GV

