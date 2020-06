22.06. HBM: GV The Native: Ergebnis 2019 SNB: Zahlungsbilanz Q1 23.06. EEII: GV KOF Consensus Forecast 24.06. Alpiq: GV Carlo Gavazzi: Ergebnis 2019/20 (Online-MK 08.45 Uhr) CI Com: GV UBS: MK Gesundheitswesen nach Covid-19 CS-CFA Index Juni 25.06. Swiss Re: Media Day (11.00 bis 13.00 Uhr) V-ZUG Holding AG: Erstkotierung an SIX Zwahlen et Mayr: GV SNB: Banken in der Schweiz 2019 Verband Schweiz. Uhrenindustrie FH: GV 26.06. Perfect Holding: GV Varia US: GV Highlight Event: GV 29.06. Clariant: GV SF Urban: GV 30.06. Hochdorf: GV Landis+Gyr: GV PEH: GV Titlisbahnen: Ergebnis H1 Leclanché: GV LumX: GV SHL: aoGV u.a. zu Wahl Erez Nachtomy als CEO BFS: Detailhandelsumsätze Mai 2020 KOF Konjunkturbarometer 01.07. Ypsomed: GV Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2020 MK KPMG: Swiss Tax Report 2020 E-Commerce Report Schweiz 2020 (12.00 Uhr) 02.07. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2020 03.07. Burckhardt: GV Dottikon ES: GV IGEA Pharma: GV 06.07. BFS: Touristische Beherbergungen Mai 2020 07.07. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung SNB: Devisenreserven Juni 2020 08.07. Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2020 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 09.07. Barry Callebaut: Volumen/Umsatz 9 Mte (Conf. Call 10.00 Uhr) 10.07. Ems-Chemie: Ergebnis H1 Meyer Burger: aoGV zu Kapitalerhöhung 13.07. BC Jura: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2020 14.07. Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 Orior: Umsatz H1 BFS: Parahotellerie im Q1 2020 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2020 15.07. Bossard: Umsatz H1 Temenos: Ergebnis Q2 DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) 16.07. Richemont: Trading Update Q1 Zuger KB: Ergebnis H1 Rieter: Ergebnis H1 17.07. Relief: GV

