31.12. SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3, SIX geschlossen 01.01. SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 04.01. Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2020 05.01. Jungfraubahn: Frequenzen 2020 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2020 06.01. CS: MK Retail Outlook 2021 (online) Schweizer Medien: Dreikönigstagung (online, 09.00 Uhr) 07.01. SGB: Jahres-MK 2021 BFS: Detailhandelsumsätze November 2020 MK EY: Bankenbarometer 2021 (online) MK Raiffeisen Anlageausblick 2021 08.01. Titlisbahnen: Ergebnis 2019/20 SNB: Erste Angaben zum Ergebnis 2020 Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember 2020 (inkl. MK) SNB: Devisenreserven Dezember 2020 11.01. Keine Termine 12.01. Sika: Umsatz 2020 Schaffner: GV EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 13.01. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2020 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 14.01. Geberit: Umsatz 2020 Partners Group: Verwaltete Vermögen 2020 Bossard: Umsatz 2020 15.01. Zehnder: Umsatz 2020 BFS: Touristische Beherbergung November 2020 18.01. Keine Termine 19.01. Lindt&Sprüngli: Umsatz 2020 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2020 20.01. Richemont: Umsatz Q3 Tornos: Umsatz/Auftragseingang 2020 Crypto Finance Conference 2021 (bis 22.1.) Immobilienmesse Immo'21 (online, inkl. 21.1.) 21.01. Autoneum: Umsatz 2020 Belimo: Umsatz 2020 Galenica: Umsatz 2020 Interroll: Kennzahlen 2020 Medacta: Umsatz 2020 Zur Rose: Umsatz 2020 22.01. BB Biotech: Portfolio per Ende 2020 HBM: Ergebnis Q3 Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2020 26.01. Novartis: Ergebnis 2020 UBS: Ergebnis Q4/GJ 2020 BC Jura: Ergebnis 2020 Komax: Umsatz 2020 Schlatter: Kennzahlen 2020 27.01. Lonza: Ergebnis 2020 Barry Callebaut: Ergebnis Q1 Landis+Gyr: Investorentag Mikron: Umsatz 2020 Rieter: Umsatz 2020 CS-CFA Index Januar

