14.01. Geberit: Umsatz 2020 (Conf. Call 9.00 Uhr) Partners Group: Verwaltete Vermögen 2020 (Conf Call 18.15 Uhr) Bossard: Umsatz 2020 Stromkongress (13.30 bis 17.00 Uhr, online) 15.01. Hypo Lenzburg: Ergebnis 2020, BMK 2020 Zehnder: Umsatz 2020 BFS: Touristische Beherbergung November 2020 18.01. Keine Termine 19.01. Logitech: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) Lindt&Sprüngli: Umsatz 2020 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2020 MK UBS: Outlook Schweiz (virtuell) MK BlackRock: 2021 Outlook 20.01. Richemont: Umsatz Q3 Tornos: Umsatz/Auftragseingang 2020 Crypto Finance Conference 2021 (bis 22.1.) Immobilienmesse Immo'21 (online, inkl. 21.1.) 21.01. Autoneum: Umsatz 2020 Belimo: Umsatz 2020 Galenica: Umsatz 2020 Interroll: Kennzahlen 2020 Medacta: Umsatz 2020 Zur Rose: Umsatz 2020 MK KPMG: Clarity on M&A 22.01. BB Biotech: Portfolio per Ende 2020 HBM: Ergebnis Q3 Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2020 25.01. Keine Termine 26.01. Novartis: Ergebnis 2020 (Conf. Call 09.30 Uhr) UBS: Ergebnis Q4/GJ 2020 (Conf. Call 09.00 Uhr) BC Jura: Ergebnis 2020 Komax: Umsatz 2020 Schlatter: Kennzahlen 2020 MK Swiss Life AM: Economic Outlook 2021 27.01. Lonza: Ergebnis 2020 Barry Callebaut: Ergebnis Q1 Landis+Gyr: Investorentag Mikron: Umsatz 2020 Rieter: Umsatz 2020 CS-CFA Index Januar 28.01. SGS: Ergebnis 2020 (Webcast 14.00 Uhr) Bucher: Umsatz 2020 Emmi: Umsatz 2020 Wisekey: aoGV (Kapitalerhöhung) Zuger KB: Ergebnis 2020, BMK 2020 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember 2020/Gesamtjahr 29.01. Givaudan: Ergebnis 2020 BEKB: Ergebnis 2020 Gurit: Umsatz 2020 SFS: Umsatz 2020 Siegfried: Umsatz 2020 Starrag: Umsatz/Auftragseingang 2020 KOF Kojunkturbarometer Januar MK Bitcoin Suisse: Crypto Outlook 2021 (online) 01.02. Julius Bär: Ergebnis 2020 Pierer Mobility: Umsatz 2020 BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2020 KOF Beschäftigungsindikator Q1 Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2021 02.02. Luzerner KB: Ergebnis 2020 03.02. Conzzeta: Umsatz 2020 04.02. ABB: Ergebnis 2020 Roche: Ergebnis 2020 (Conf. Call 14.00 Uhr) Swisscom: Ergebnis 2020 Graubündner KB: Ergebnis 2020 Idorsia: Ergebnis 2020 Lem: Ergebnis Q3 Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Januar) KOF Konjunkturumfragen Januar (mit MK) SVV: Jahresmedienkonferenz (online) FuW-Forum: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz 05.02. Aluflexpack: Umsatz 2020 Glarner KB: aoGV (Ersatzwahl Kantonsvertretung) Mobimo: Ergebnis 2020 (Conf Call 10.00 Uhr) Molecular Partners: Ergebnis 2020 SNB: Devisenreserven Januar 2021 08.02. Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2021 09.02. AMS: Ergebnis 2020 Dätwyler: Ergebnis 2020 DKSH: Ergebnis 2020 (Conf. Call 9.30 Uhr) Glarner KB: Ergebnis 2020 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 10.02. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2020 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis

