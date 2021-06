11.06. Axpo: Ergebnis H1 2020/21 BAK Economics: Update Konjunkturprognose KOF Wirtschaftsforum zum Thema China (Webinar) 14.06. CPH: Investorentag EPH: GV BFS: Parahotellerie im Q4/GJ 2020 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2021 15.06. Sonova: GV Sulzer: Capital Markets Day (09.00 - 16.00 Uhr) Tui Suisse: Media Breakfast zur aktuellen Lage MK CS: Gastgewerbe und Tourismus nach der Krise (online) MK CS: Gastgewerbe und Tourismus nach der Krise (online) Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2021 16.06. Addex: GV Zur Rose: Capital Markets Day GfK Handelstagung 2021 (14.00 bis 15.30 Uhr, online) 17.06. SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2021 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2021 SNB: Jährliche Bankenstatistik 2020 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (MK 10.00 Uhr) 18.06. HBM: GV Relief: GV New Value: aoGV 21.06. MK Greenpeace: Nachhaltige Anlagefonds (online) 22.06. LM Group: GV Santhera: GV Züblin: GV Helvetia: Capital Markets Day 2021 KOF: Sommerprognose 2021 SNB: Zahlungsbilanz Q1 23.06. Klingelnberg: Ergebnis 2020/21 Coltene: Investorentag (ab 9.30 Uhr) SNB: Zahlungsmittelumfrage 2020 (MK 09.30) 24.06. Carlo Gavazzi: Ergebnis 2020/21 Landis+Gyr: GV Lem: GV Swiss Re: Media Day 2021 (ab 11.00 Uhr) Swissmem: Industrietag 2021 (ab 11.00 Uhr) BFS: Baupreisindex im April 2021, Swiss Telecommunication Summit 25.06. CI Com: GV 28.06. Titlisbahnen: Ergebnis H1 29.06. Romande Energie: GV Highlight Event: GV 30.06. The Native: GV Ypsomed: GV Leclanché: GV (09.00 Uhr) KOF Konjunkturbarometer Juni SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 CS-CFA Index Juni 01.07. ZKB: Bondholder-Anlass 2021 (ab 09.00 Uhr, Webcast) BFS: Detailhandelsumsätze Mai 2021 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2021 Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2021 02.07. Burkhalter: GV Dottikon ES: GV 03.07. Burckhardt: GV 05.07. BFS: Touristische Beherbergungen Mai 2021 06.07. FuW-Forum "Fintech 2021" 07.07. Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 SNB: Devisenreserven Juni 2021 08.07. Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2021

