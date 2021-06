25.06. CI Com: GV SECO: MK zu Auswirkungen Personenfreizügigkeit auf Arbeitsmarkt etc. 28.06. Titlisbahnen: Ergebnis H1 Trifork: Start 1. Handelstag an der SIX 29.06. Romande Energie: GV Highlight Event: GV Arbeitgebertag 2021 (10.30 - 12.15 Uhr) 30.06. The Native: GV Ypsomed: GV Leclanché: GV KOF Konjunkturbarometer Juni SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 CS-CFA Index Juni 01.07. ZKB: Bondholder-Anlass 2021 (ab 09.00 Uhr, Webcast) BFS: Detailhandelsumsätze Mai 2021 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2021 Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2021 MK: Zukunft Event- und Kongress-Branche nach Corona 02.07. Burkhalter: GV Dottikon ES: GV 03.07. Burckhardt: GV 05.07. BFS: Touristische Beherbergungen Mai 2021 Kunststoff-Verband: Jahres-MK 06.07. FuW-Forum "Fintech 2021" 07.07. Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 SNB: Devisenreserven Juni 2021 08.07. Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2021 09.07. IGEA Pharma: GV 12.07. BC Jura: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2021 13.07. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2021 14.07. Bossard: Umsatz H1 MK Commerzbank: Schweizer Studie der Unternehmensperspektiven EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 15.07. Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 Rieter: Ergebnis H1 Zuger KB: Ergebnis H1 Barry Callebaut: Ergebnis 9 Mte DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) 16.07. Richemont: Umsatz Q1 Cicor: aoGV (Zuwahl OEP-Verwaltungsräte) Ems-Chemie: Ergebnis H1 19.07. SGS: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Migros Bank: Ergebnis H1 20.07. Kühne+Nagel: Ergebnis Q2 UBS: Ergebnis Q2 Also: Ergebnis H1 SFS: Ergebnis H1 BLKB: Ergebnis H1 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2021 21.07. Julius Bär: Ergebnis H1 Novartis: Ergebnis Q2 Temenos: Ergebnis Q2 CPH: Ergebnis H1 Georg Fischer: Ergebnis H1 Walliser KB: Ergebnis H1 EFG International: Ergebnis H1 Valora: Ergebnis H1

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

jb

(AWP)