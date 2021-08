06.08. Coltene: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Firmenich: Ergebnis 2020/2021 Orell Füssli: Ergebnis H1 Swissquote: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) SNB: Devisenreserven Juli 07.08. Ems-Chemie: GV 09.08. Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 10.08. BCGE: Ergebnis H1 Dufry: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) Phoenix Mecano: Ergebnis H1 Tornos: Ergebnis H1 11.08. Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Elma: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2021 Kuros: Ergebnis H1 Novavest: Ergebnis H1 Swiss Steel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) 12.08. Straumann: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) Basler KB: Ergebnis H1 Bell: Ergebnis H1 Cicor: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Glarner KB: Ergebnis H1 BEKB: Ergebnis H1 13.08. Schweiter: MK Ergebnis H1 Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 16.08. Hochdorf: Ergebnis H1 Metall Zug: Ergebnis H1 Clientis: Ergebnis H1 17.08. Alcon: Ergebnis Q2 Swiss Life: Ergebnis H1 Gurit: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Implenia: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Medartis: Ergebnis H1 Orascom DH: Ergebnis H1 Orior: Ergebnis H1 Schlatter: Ergebnis H1 Thurgauer KB: Ergebnis H1, MK H1 VP Bank: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Basilea: Ergebnis H1 Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) Q2 18.08. Emmi: Ergebnis H1 SGKB: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.00 Uhr) Tecan: Ergebnis H1 Zur Rose: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) 19.08. Geberit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Ascom: Ergebnis H1 BCV: Ergebnis H1 Feintool: Ergebnis H1, MK H1 Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Ascom: MK H1 Cham Group: Ergebnis H1 Meier Tobler: Ergebnis H1 Meyer Burger: Ergebnis H1 New Value: GV SwissBanking: MK zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Finanzplatz EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli BFS: Produktions-, Auftrags-, Umsatzstatistik 2. Sektor Q2 20.08. Mobilezone: Ergebnis H1 PSP Swiss Property: Ergebnis H1 U-blox: Ergebnis H1 (Webcast 14.30 Uhr) Adval Tech: Ergebnis H1 Nebag: Ergebnis H1 23.08. Aluflexpack: Ergebnis H1 Bank Linth: Ergebnis H1 24.08. Arbonia: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Bossard: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Ergebnis H1 Klingelnberg: GV LLB: Ergebnis H1 Von Roll: Ergebnis H1 AXA Versicherungen: Vorstellung PK-Studie (09.00 Uhr) Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Vetropack: Ergebnis H1 25.08. Allreal: Ergebnis H1, MK H1 Raiffeisen: Ergebnis H1 Stadler Rail: Ergebnis H1 Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00) CS-CFA Index August 26.08. Givaudan: MK H1 Asmallworld: Ergebnis H1 Baloise: Ergebnis H1 Evolva: Ergebnis H1 Kudelski: Ergebnis H1 Molecular Partners: Ergebnis H1 SoftwareONE: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) SPS: Ergebnis H1, MK H1 Valartis: Ergebnis H1 Alpiq: Ergebnis H1 Perrot Duval: Ergebnis H1 (definitiv) Repower: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 27.08. Bachem: Ergebnis H1 CFT: Ergebnis H1 Edisun Power: Ergebnis H1 Hiag: Ergebnis H1 ZKB: Ergebnis H1 Zug Estates: Ergebnis H1 Luzerner KB: Ergebnis H1 30.08. Oneswissbank: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer August 31.08. Jungfraubahn: Ergebnis H1 Peach Property: Ergebnis H1 Pierer Mobility: Ergebnis H1 TX Group: Ergebnis H1 Varia US: Ergebnis H1 EEII: Ergebnis H1 Gurit: Kapitalmarkttag 01.09. Dormakaba: Ergebnis 2020/21 Investis: Ergebnis H1 IVF Hartmann: Ergebnis H1 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz Einkaufsmanager-Index (PMI) August SEF Swiss Economic Forum SNB: Repo-Tagung 02.09. Vaudoise: Ergebnis H1 BFS: Detailhandelsumsätze Juli BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August Seco: BIP Q2 FuW-Forum: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz SEF Swiss Economic Forum

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

cf/

(AWP)