10.09. Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Economiesuisse: Tag der Wirtschaft (09.00 bis 14.30 Uhr) Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) Roche: MK Gründerfamilie zu 125-Jubiläum 13.09. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2021 Helvetia: Ergebnis H1, MK H1 14.09. Roche: Virtual Pharma Day (14.00 bis 17.00 Uhr) Sonova: Investorentag (13.30 bis 16.15 Uhr) Crealogix: Ergebnis H1 SHL: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2021 MK SRV: Reisebranche - Licht am Ende des Tunnels? Branchentalk Tourismus (ab 11 Uhr) 15.09. Lalique: Ergebnis H1 (Conf Call 10 Uhr) Credit Suisse: Monitor Schweiz Q3 - Wie berechtigt sind Inflationsängste? Anlegerkonferenz Investora (1. Tag) 16.09. Newron: Ergebnis H1 Seco: Konjunkturprognosen vom September 2021 SwissBanking: MK anlässlich Bankiertag 2021 Anlegerkonferenz Investora (2. Tag) 17.09. Keine Termine vorhanden 20.09. BVZ: Ergebnis H1 Spice Private: Ergebnis H1 Sulzer: aoGV (Abspaltung Medmix) 21.09. EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2021 MK CS: Investment Banking in Switzerland - Trends und Outlook MK: Swiss Asset Management Studie 2021 22.09. SNB: Zahlungsbilanz Q2, SwissMediaForum 2021 (ab 17.00 Uhr, inkl. 23.9.) 23.09. Perrot Duval: GV (11.00 Uhr) SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 24.09. Airesis: Ergebnis H1 Relief: Ergebnis H1 Asset Management Day (09.45 bis 14.00 Uhr) 27.09. UBS: Prozess in Frankreich (Urteil 2. Instanz erw.) 28.09. KOF Consensus Forecast 29.09. Hiag: aoGV (Kapitalerhöhung) CS-CFA Index September 30.09. Novartis: ESG Investor Day Dätwyler: Kapitalmarkttag (09.00 - 15.30 Uhr) EPH: Ergebnis H1 Perfect Holding: Ergebnis H1 Wisekey: Ergebnis H1 Youngtimers: Ergebnis H1 Sulzer: 1. Handelstag Medmix KOF Konjunkturbarometer September SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q2 01.10. Credit Suisse: ao GV zu Wahlen VR (10.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2021 04.10. Aryzta: Ergebnis 2020/21 BFS: Detailhandelsumsätze August 2021 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2021 05.10. BFS: Touristische Beherbergungen August 2021 06.10. Cicor: Capital Markets Day (9.30 Uhr) KOF: Herbstprognose 2021 (inkl. MK) KOF: Prognosetagung 2021 (16.45 - 18.30 Uhr) 07.10. Sika: Capital Markets Day 2021 Seco: Arbeitsmarktdaten September 2021 SNB: Devisenreserven September 2021

